Netinho sente tonturas e é internado

O cantor Netinho foi internado mais uma vez no Hospital Sírio Libanês na noite de segunda-feira, 30. No perfil pessoal do Facebook, ele explicou o motivo nesta terça-feira, 1º. "Amigos, na recente segunda tentativa de volta aos shows, após os quatro primeiros [em agosto e setembro], a tontura que sinto aumentou novamente, tive sangramentos pelo nariz e precisei parar tudo novamente", escreveu.

Na época, ele fez exames e não foi apresentado mais nenhum problema, mas a tontura não diminuiu. "Há dois meses não saio de casa nem trabalho pois não consigo permanecer por muito tempo em pé. Tenho que sentar ou deitar. Por causa disso, fiz um esforço e, do jeito que pude, vim novamente para São Paulo", afirmou. Netinho disse que a internação será para definir as causas da tontura.







