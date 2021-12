Netinho recebe alta e deixa hospital em São Paulo

O cantor Netinho recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 25, por volta das 5h. O cantor foi à unidade médica realizar exames após sentir um aumento na tontura, rigidez no pescoço e um pouco de diplopia (visão dupla).

No hospital, Netinho realizou exames e fez um procedimento para fechar a válvula que os médicos colocaram em seu cérebro no ano passado. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele passará duas semanas em avaliação e, se tudo ocorrer bem, voltará ao hospital para a retirada da válvula.

Ainda segundo a assessoria, para a retira da válvula não será necessário uma nova cirurgia. O procedimento é considerado simples e realizado pelo abdômen.

