Netinho passa bem após a cirurgia

Netinho está bem após fazer uma cirurgia na tarde desta quinta-feira, 24, para fechar uma válvula que ele tem no cérebro e foi colocada em 2014, após sofrer três AVCs (acidente vascular cerebral). O cantor baiano já está no quarto do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. "Foi muito simples, apenas um corte, anestesia local. Já estou ótimo", disse ao Ego.

O cantor vai dormir no hospital e só sairá nesta sexta-feira, 25. "Ficarei alguns dias na casa de uma amiga aqui em São Paulo passeando, antes de retornar pra casa em Salvador. Estou muito bem, com fome e lanchando", afirmou.

Ele deve retornar ao hospital em duas semanas para retirar a válvula. "Se eu não sentir nada de anormal, voltarei para retirar definitivamente a válvula numa outra cirurgia muito simples de apenas um corte e anestesia local", contou.

