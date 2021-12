Netinho faz ressonância e posta foto em rede social

Netinho ainda está internado em São Paulo fazendo exames para descobrir o motivo das tonturas que tem sentido. Nesta segunda-feira, 14, ele postou uma foto no perfil pessoal do Facebook tranquilizando os fãs. "Eu acabei de fazer aqui no Sírio mais um exame de Ressonância Magnética do cérebro com aplicação de contraste", disse.

O cantor disse que respondeu à um questionário feito por um enfermeiro. ""Já fumou?", "tem câncer?", "já fez quimioterapia?", "já fez alguma cirurgia?", etc. A parte que eu gosto é quando me perguntam "está esquecendo as coisas?". Aí eu respondo imediatamente "Como?, esqueci a pergunta!". Aí todos rimos", brincou.

"Sempre encarei e encaro a vida com positividade e alegria e é assim que eu seguirei. Uma ótima noite para todos!", afirmou.

adblock ativo