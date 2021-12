Netinho explica tonturas: "Sequelas dos AVCs"

Netinho recebeu os diagnósticos dos exames que fez no Hospital Sírio Libanês no início do mês. "Ele [Eduardo Vellutini] me disse que provavelmente o que eu sinto é uma sequela das cirurgias que fiz no cérebro logo após os três AVC's que tive em 2013. Segundo ele, eu tenho uma lesão no cerebelo na área que foi operada e esta lesão pode estar afetando o núcleo denteado direito do meu cérebro.", escreveu o cantor na página dele no Facebook.

O médico ainda sugeriu que o cantor não chamasse o que sente de "tontura", e pode confundir os médicos. "O que eu sinto é algo completamente atípico, incomum: é uma sensação que me desequilibra mas que não "roda", não "gira", não "afunda", não "balança", não 'treme", não tem crises ou picos, é constante e persistente, e foge de qualquer tipo de tontura conhecida.", explicou.

Netinho continuou a explicação. "Os núcleos denteados (temos dois) são responsáveis pela comunicação do cerebelo com o cérebro (e vice versa), e no meu caso, esta comunicação pode estar comprometida pela lesão, não permitindo o cerebelo e o cérebro "conversarem" corretamente sobre os sinais enviados para meu cérebro pela minha visão, referentes ao que eu enxergo. É isto que pode estar me deixando desorientado.".

O cantor ainda fez um balanço dos dois últimos anos. "A minha vida foi pra mim uma grande interrogação. Por duas vezes voltei aos shows, a sensação aumentou e tive que parar tudo. Nunca me fiz de coitadinho nem me sinto assim. Ao contrário, me sinto um guerreiro. Passei por momentos muito difíceis e consegui de alguma forma sobreviver. Me sinto um homem cheio de positividade apesar de tudo."







Amigos, sobre estas quatro semanas que passei internado e fazendo exames no Hospital Sírio Libanês em São Paulo: Fui lá... Posted by Netinho Oficial on Quarta, 30 de dezembro de 2015

adblock ativo