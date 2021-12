Netinho é internado e vai tirar válvula do cérebro

Netinho voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e usou o seu perfil no Facebook, nesta quinta-feira, 24, para contar a notícia aos fãs. O cantor explicou que foi à unidade médica realizar novos exames após sentir um aumento na tontura, rigidez no pescoço e um pouco de diplopia (visão dupla).

Mas, apesar dos exames estarem normais, Netinho contou que existe uma grande possibilidade de realizar uma nova cirurgia para retirada da válvula que os médicos colocaram em seu cérebro no ano passado.

Os médicos ainda estão realizando exames, mas o cantor já comemora a notícia: "Tudo excelente com meus exames. Porém, olhem que maravilha, a equipe do Dr. Kalil está fazendo testes em mim pois suspeitam que meu corpo não precisa mais da válvula que instalaram no meu cérebro no ano passado. Vão retirá-la. Não serei mais um cantor valvulado, rsss... Cada vez mais estou ficando como eu era. Em breve voltarei a dar meus saltos triplos carpados! Em algumas semanas voltarei aos shows".

