Netinho comemora primeira dança em 3 anos

Netinho se emocionou nesta terça-feira, 5, ao dançar salsa com mais dois pacientes no Hospital Sarah Kubitschek. Ele fez a revelação na página dele no Facebook. "Hoje, no Hospital Sarah Kubitschek, eu dancei pela primeira vez em três anos. Foi com a terapeuta Andrea e mais dois pacientes. Foi salsa. Dancei um bocado. Houve um momento que enjoei, mas não vomitei. Quando acabou a aula, agradecido, chorei de emoção e de felicidade. Mais uma vitória! Foi ótimo! Vamos que vamos!", escreveu.

O cantor baiano foi internado algumas vezes desde 2013, quando teve três AVC's (Acidente Vascular Cerebral). Ele chegou a se apresentar em um Carnaval no interior, mas apresentou tonturas e voltou a se internar.

