Netinho canta 'Mila' com Ivete Sangalo no Carnatal; veja vídeo

O cantor Netinho teve um encontro emocionante com Ivete Sangalo, durante apresentação da baiana no Carnatal, na noite deste domingo, 5. Durante a passagem do trio "Coruja", comandado pela artista, os foliões presenciaram o encontro da cantora com Netinho, que estava em um camarote da festa. Juntos, os dois cantaram o sucesso "Mila".

"Netinho, que surpresa maravilhosa. Você representa o renascimento", disse Ivete, ao encontrar o amigo. Em resposta, o cantor disparou: "Só tenho a lhe agradecer por sua amizade".

Em sua conta no Instagram, Netinho postou uma foto ao avistar o trio da amiga. "AGORA, Carnatal 2016, muito feliz! NADA COMO VIVER!", descreveu na legenda.

Em outra postagem, ele publicou um vídeo do encontro e recebeu vários elogios de seus seguidores. "Emocionada com esse vídeo. Você merece toda felicidade", disse uma seguidora. "Não fui, mas só com esse vídeo da pra sentir a emoção", disse ainda outra.

Netinho não pode comandar ainda um trio elétrico por conta de tonturas, consequentes dos problemas de saúde dos quais se recupera.

Veja o vídeo do encontro:

MUITO OBRIGADO a todos do EGO! https://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/12/emocao-ivete-canta-com-netinho-no-carnatal-voce-e-renascimento.html @ivetesangalo #ivetesangalo #netinho #tgfl Um vídeo publicado por Netinho (@netinhooficialbrasileiro) em Dez 4, 2016 às 8:05 PST

null

adblock ativo