Netflix compra direitos do filme do bispo Edir Macedo

Dona de diversas séries e filmes, a plataforma Netflix adquiriu os direitos de exibição do filme "Nada a perder", que conta a história do bispo Edir Macedo, dono de uma emissora de televisão. A informação é do colunista Flávio Ricco.

O negócio foi consumado pelo vice-presidente de jornalismo da Rede Record, Douglas Tavolaro, em uma viagem para os Estados Unidos. Os valores não foram divulgados, mas especula-se que a compra seja a maior realizada pela Netflix por um filme de língua não inglesa.

O filme entrará em exibição na Netflix três meses após o lançamento nos cinemas, previsto para estrear no Brasil no início de 2018 e a segunda parte no início de 2019. A licença tem um período de 5 anos.

