Netflix cancela 'Glow' por conta da pandemia da Covid-19

A Netflix anunciou o cancelamento da série 'Glow' por conta da pandemia do novo coronavírus. A comédia havia sido renovada para sua quarta e última temporada, mas as filmagens foram suspensas em março com o início da pandemia.

Indicada ao Emmy, a trama gira em torno de um grupo de lutadoras. No anúncio, o serviço de streaming alegou que filmar uma série sobre luta com medidas de distanciamento social seria um desafio, justificando o cancelamento.

Liz Flahive e Carly Mensch, criadores de 'Glow' lamentaram o cancelamento. “A Covid matou humanos reais. É uma tragédia nacional e deve ser nosso foco. Aparentemente, ela também venceu nosso show", afirmaram.

Situada em Los Angeles durante a década de 1980, "Glow" - abreviação de 'Gorgeous ladies of wrestling' (Maravilhosas damas da luta) é estrelado por Alison Brie, Marc Maron, Betty Gilpin e Kate Nash.

