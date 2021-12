Neta de Morgan Freeman é assassinada em Nova York

A atriz E'Dena Hines, de 33 anos, neta do ator Morgan Freeman, morreu neste domingo, 16, em Nova York, nos Estados Unidos, após ser esfaqueada.

De acordo com a revista norte-americana "People", E'Dena foi encontrada pela polícia durante a madrugada do lado de fora de sua casa, em uma rua do bairro de Washington Heights, com ferimentos fatais na região do tronco. Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu.

Um homem de 30 anos que estava no local do crime chegou a ser detido pela polícia como suspeito. De acordo com o jornal "New York Post", ele seria ex-namorado da vítima.

E'Dena era neta da primeira mulher de Morgan Freeman, Jeanette Adair Bradshaw. Por meio de um comunicado enviado à "People", o ator lamentou a morte da afilhada.

"O mundo nunca irá conhecer sua arte e talento e o quanto ela tinha a oferecer. Seus amigos e família tiveram a sorte de ter conhecido o que ela era como pessoa. Sua estrela continuará brilhando em nossos corações, pensamentos e orações. Que descanse em paz."

