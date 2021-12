"Nem tava tudo isso", diz Bruna Lombardi sobre foto sensual

Bruna Lombardi falou nesta segunda-feira, 10, sobre a repercussão positiva que teve a fota que postou na sexta, 7, em que aparecia de camisola e desejava bom fim de semana aos seguidores. "Eu achava que essa foto nem estava tudo isso. Tenho outras mais "tcham", que eu nunca postei", disse a atriz e diretora ao site F5.

A foto foi tirada pelo marido, Carlos Alberto Riccelli, no início do ano. "O Ri tira muitas fotos minhas. Ele está sempre me olhando de uma maneira que dá uma foto, com sensualidade. Às vezes eu estou quieta e ele vem me fotografar. Se ficar ruim, eu mando deletar", revelou.

A imagem causou frisson nas redes sociais e a atriz foi elogiado pela excelente forma aos 63 anos. "Linda" e "maravilhosa" foram alguns dos adjetivos usados pelos seguidores dela.

Apesar disso, ela revelou ao F5 que não pretende mais posar nua. "Uma vez na vida está ótimo. É bom provar, experimentar, foi uma experiência gostosa na minha vida. Mas não é mais necessário", diz Bruna, que posou para a Playboy em 1991.

adblock ativo