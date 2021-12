O cantor Nego do Borel teve o carro roubado na manhã deste domingo, 9, na Tijuca, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nas redes sociais o artista postou um vídeo solicitando ajuda dos moradores das comunidades próximas para encontrar o veículo, uma hora após veicular, a publicação foi apagada. Após a veiculação do vídeo a BMW X6 foi encontrada.

Nego do Borel utilizou a ferramenta Stories do Instagram para informar aos seguidores que o veículo havia sido recuperado. O funkeiro estava no local com amigos para comemorar seu aniversário. "Graças a Deus recuperei meu carro, que amo muito. Muito obrigado, está tudo certo! Estava com tudo junto, meu tênis, meu uniforme", comentou o artista.

Confira o vídeo publicado no Stories:

Da Redação Nego do Borel agradece após carro ser encontrado

