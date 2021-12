Nasce primeira filha de Mallu Magalhães e Marcelo Camelo

Nasceu nesta segunda-feira, 28, em Portugal, Luísa, a primeira filha de Mallu Magalhães e Marcelo Camelo. A notícia foi dada pelas vovós da criança nas redes sociais.

Emocionada com a chegada de mais uma netinha, a mãe de Camelo escreveu no Facebook e lembrou que Luísa retorna ao ciclo natural da família, que tem descendência portuguesa.

"Meu sogro era português de um lugar chamado Tras dos Montes, Freguesia do Ó. Veio para o Brasil e aqui constituiu família: os Camelo. Dele vieram meu marido Ernesto, três filhos nossos, a neta Carol, eu porque casei com o Camelo-mor Ernesto. Minhas duas noras também são Camelo, porque com Camelo se casaram. Esse era meu núcleo familiar até ontem. Ontem, dia 28/12/ 2015, o ciclo retornou ao seu lugar de origem. Nasceu mais um Camelo, em Portugal. Seja bem-vinda minha linda! Vovó ama você também", disse.

Já a mãe de Mallu, animada, agradeceu e até postou uma foto da nova integrante da família no Instagram. "Luisa acabou de chegar. Graças a Deus tudo certo", escreveu na legenda.

O casal está junto há sete anos, ainda quando cantavam solo. Hoje, Mallu e Camelo formam o grupo Banda do Mar, junto com o baterista português Fred Ferreira.

Luisa acabou de chegar , Graças a Deus tudo certo ! #avomaisfelizdomundo #neta+fofadoplaneta #avomaiscorujadouniverso Seja muito bem vinda !!! ❤❤❤

