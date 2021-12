Nasce o terceiro filho do cantor Pablo

Bejamin, terceiro filho do cantor Pablo, nasceu no Hospital Aliança, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite de terça-feira, 15. O bebê veio ao mundo com 3,240kg, às 21h.

Nesta quarta, 16, Pablo compartilhou, em seu perfil no Instagram, uma foto com o pequeno no colo e comemorou: "Ontem, fui abençoado com mais uma vida. Nasceu o filho da felicidade, Bejamin, como tem significado de seu nome. Estamos radiantes por mais um filho". "Obrigado Deus! Obrigado Adriele por mais este presente", completou, agradecendo a Deus e à esposa.

Além de Bejamin, Pablo também é pai de Victor, de 8 anos, e Gabriel, de 4.

