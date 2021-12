Nasce o segundo filho da atriz Fernanda Rodrigues

A atriz Fernanda Rodrigues, 36 anos, deu à luz Bento, seu filho com o ator e diretor Raoni Carneiro, nesta quinta-feira, 11. Ela anunciou o nascimento do bebê em seu perfil no Instagram.

Na legenda de uma foto da primeira filha do casal, a pequena Luiza, 6 anos, segurando um desenho com o nome do recém-nascido, Fernanda escreveu: "Nosso recomeço, nosso rebento, nosso bem, nosso Bento... 11/02/2016".

Fernanda e Raoni estão casados desde novembro de 2008.

Nosso recomeço Nosso rebento Nosso bem Nosso Bento...💛💙 11/02/2016 Uma foto publicada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial) em Fev 11, 2016 às 8:21 PST

