Nasce filho do ator Alfonso Herrera, ex-RBD

Nasceu o bebê do ator Alfonso Herrera, ex-integrante do "RBD". O ator divulgou uma foto da mão do bebê em seu perfil do Instagram com a legenda "Bem-vindo". O nome do bebê não foi revelado.

Bienvenido Uma foto publicada por Alfonso Herrera (@ponchohd) em Set 27, 2016 às 8:08 PDT

Reservado, anteriormente 'Poncho Herrera' apenas havia dado a notícia de que seria pai em breve por conta de uma foto de roupas de bebê com a legenda "tremendamente feliz". Ele postou também uma imagem de sapatinhos de criança que recebeu quando estava em São Paulo: "Um presente paulista para alguém que está a caminho!", disse o ator.

Nas redes sociais, os fãs ficaram felizes por Herrera e outros fizeram referência a Anahi, seu par romântico na novela "Rebelde", que anunciou recentemente que está grávida numa revista.

