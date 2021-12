"Não sou periguete", garante Anitta

Anitta se defendeu dos críticos que a julgam pelas roupas sensuais que a cantora usa nos shows. Em entrevista à revista Top Magazine, ela disse que não é periguete. "Eu uso looks sensuais nos shows porque têm a ver com o que eu canto. Rihanna, Beyoncé, Madonna, quando fazem shows usam roupas curtas e apertadas que as deixam dançar, e nem por isso levam a fama de periguetes", defende-se.

Anitta também falou sobre o sucesso que faz com o público infantil - e criou até o "Show das Poderosinhas" em homenagem às crianças. "Os pais me agradecem por eu ser um exemplo de determinação. Cabe a eles direcionarem o tipo de informação que os filhos vão ter. Mas minha mãe me acompanhava e via o que eu estava fazendo sempre", disse.

