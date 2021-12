'Não só ele, mas metade do camarote': Anitta fala sobre beijo em Neymar

A cantora Anitta resolveu mudar sua versão dos fatos após negar que tivesse beijado o jogador Neymar durante o Carnaval.

No twitter a cantora respondeu à matéria publicada pelo E+ "'Não peguei ninguém', diz Anitta após curtir camarote com Neymar". "Alto lá que eu e minhas amigas ainda estamos nessa enquete pra saber se beijo 'vibes micareta' conta como pegar ou não... Pra saber se a nossa conta fica nesse zero ou se vai pros decimais." twitou a cantora.

Em seguida Anitta brincou: "Inclusive, se contar, meu cachorro Plínio já tem o Medina no currículo".

Durante o programa Fofocalizando, exibido na tarde desta quarta-feira, 6, o apresentador Leo Dias afirmou que teria um vídeo, posteriormente divulgado em seu Instagram, mostrando o momento do beijo entre os dois.

Logo depois, Anitta se pronunciou nos stories de seu Instagram: "Leo Dias, eu queria que a gente fosse amigo como as pessoas acham que a gente é. Acabou de falar que tem um vídeo meu pegando o mano Ney... [risos]. Queria dizer que ele deve ter mesmo gente, capaz de ter. Não só ele, mas metade do camarote. 50%."

"Falei isso, que se fosse botar uma lista das pessoas que eu beijei, ia ter que fazer uma Bíblia pra caber todos os nomes. Porém, terminar a noite eu terminei só. Eu e meus cachorros", encerrou Anitta nos stories.

adblock ativo