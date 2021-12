'Não precisei transar com ninguém para fazer sucesso', diz Anitta a rádio

Ao falar sobre o início da carreira, quando cantava na Furacão 2000, Anitta frisou que seu sucesso veio por esforço próprio. "Trabalhei muito. Não precisei transar com ninguém para conseguir cantar e fazer sucesso", disse a cantora em entrevista ao programa "De Cara", da Rádio FM O Dia, na noite desta quarta-feira, dia 1º.

"Qualquer mulher que faz sucesso as pessoas acham isso. Nada contra. Eu só especifiquei que não fiz isso, mas não tenho nada com que fez", declarou a cantora.

Anitta também desconversou quando foi questionada sobre um suposto affair com o piloto Lewis Hamilton. Os dois foram fotografados juntos em uma área deserta no México e fizeram posts em suas contas no Instagram relatando a experiência - sem fazer referência ao outro.

"Não gosto muito de falar quando o assunto envolve outra pessoa", afirmou. "Alguém perguntou a ele numa entrevista se ele me conhecia, ele disse que não e foi saber". Anitta também disse que nunca foi fotografada aos beijos em um lugar público. "Não aqui no Brasil", declarou, entre risadas.

Carreira internacional

Anitta está investindo em projetar sua carreira a nível internacional. Na entrevista, contou que vai com frequência aos Estados Unidos para gravar testes de músicas. "Nada que eu possa lançar", disse.

