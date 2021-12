"Não me importo em me despir", diz Bruna Marquezine

Bruna Marquezine terá apenas 10 dias de descanso entre o fim das gravações de 'I Love Paraisópolis' e País do futuro, próxima série da Globo. A atriz será a protagonista da série que fala sobre os 50 anos da emissora. Ela viverá uma dançarina de boate, com direito a cenas de nudez e sexo com o ator Daniel de Oliveira.

Em entrevista ao colunista Bruno Astuto ela falou da expectativa da nova personagem."Eu estou tão animada, que o fato de ter dez dias de descanso entre um trabalho e outro é só um detalhe. Acho que vai ser um desafio na minha carreira e estou muito feliz de vivê-lo", diz ela.

Aos 20 anos, Bruna nunca viveu um papel tão sexy e falou sobre as cenas de nudez que fará. "Todo trabalho tem suas consequências e essas são as da minha profissão. Não me importo em me despir por uma personagem. O lado chato são as fofocas".

