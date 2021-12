"Não é bom para ninguém", diz Fábio Assunção sobre drogas

Fábio Assunção relembrou o período em que ficou afastado da televisão em reabilitação nos Estados Unidos para se tratar do vício das drogas na edição de outubro da GQ. "Na verdade isso atrapalha todas as áreas da vida de uma pessoa. Não é só com trabalho, é nas relações, em tudo. Na sua relação com a vida. Entorta tudo, não vale a pena para ninguém, não é bom pra ninguém, é só prejuízo, só coisa ruim.", disse à revista.

A fase ruim serviu pelo menos para tranformá-lo, segundo o próprio ator. "Hoje eu tenho um respeito enorme pela dificuldade de qualquer pessoa. Acho que eu me tornei mais gentil nesse sentido. Não que tenha valido a pena viver o que eu vivi, mas acabou que eu consegui tirar uma coisa boa", afirmou.

Assunção também falou sobre a fase tranquila após o fim de um longo relacionamento. "Acho que tem a ver um pouco com a maturidade. Se eu for casar de novo, viver com alguém de novo, tem que ter muita afinidade", falou, sem revelar se está namorando.

