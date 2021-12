Namorado de Fátima Bernardes é exonerado de cargo público em Pernambuco

O namorado de Fátima Bernardes, Túlio Gadêlha, 29, foi exonerado da presidência do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (Iterpe). A decisão, publicada no Diário Oficial de Pernambuco desta sexta-feira, 19, foi tomada menos de dois meses após ele assumir o cargo.

O governador pernambucado, Paulo Câmara (PSB) nomeou André Luz Negromonte para a função.

Túlio era desconhecido apesar de já ter sido candidato a deputado federal, mas ganhou fama após seu relacionamento com a apresentadora ser revelado. Desde então, o casal passou a postar fotos nas redes sociais com declarações de amor.

adblock ativo