Namorado de Betty Lago homenageia atriz

Clovys Torres, namorado de Betty Lago, morta no dia 13 de setembro, postou uma mensagem nesta terça-feira, 22. "Sempre acreditei no tempo como antídoto da dor ou anestésico das faltas, amortizador da saudade... Estava enganado, é o amor quem mantem viva a memória e acalenta o coração, é o amor quem salva da dor, quem liberta o corpo e promove bons ventos para a alma. Enquanto me distraio na prática cotidiana meu amor gargalha na "sala de visitas" do meu peito, coreografa afetos, preparando terreno para mais sorrisos, mais alegria e mais vida. Da janela avisto mais uma volta do sol a preparar lençóis para o amor, o meu, o teu, o nosso amor e o de quem quiser amar... Pois que viva o amor nos relógios, nos calendários, nos corações, engolindo o tempo que nos separa", escreveu.

A atriz morreu após lutar contra um câncer na vesícula por três anos.

adblock ativo