Namorada está fora de homenagem a Zezé no Carnaval

Faltando alguns dias para o Carnaval, o cantor Zezé di Camargo anunciou, nesta segunda-feira, 1º, que sua namorada, a jornalista Graciele Lacerda, não irá desfilar na escola de samba que vai homenagear a história de Zezé e e Luciano na Sapucaí. Já a ex-mulher Zilu será destaque principal de um dos caros.

Graciele sairia como destaque do segundo carro da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, mas sua participação foi cancelada repentinamente.

"Galera, apesar de estar tudo já ensaiado e combinado, a Graciele não vai mais participar do desfile da Imperatriz. Prefiro não dar detalhes ou motivos sobre a decisão. Mas garanto que toda a homenagem a nossa história e a minha família será inesquecível", escreveu o cantor no seu perfil no Instagram.



Zezé não disse se a mudança foi motivada por alguma briga familiar, mas Graciele não tem uma relação próxima com as filhas do cantor, que não gostam da presença dela nos eventos da carreira do pai.

Enquanto Graciele ficou de fora, Zilu está mantida na festa. Mesmo após diversas brigas, Zezé confirmou que a ex-mulher será destaque de um dos carros da avenida. Além disso, o pai dos sertanejos, Francisco também participará da festa.

Já a mãe dos cantores, que é evangélica, não vai participar do evento. O motivo seria porque o pastor da igreja, na qual ela é missionária, não a liberou.

Galera, apesar de estar tudo já ensaiado e combinado, a Graciele não vai mais participar do desfile da Imperatriz. Prefiro não dar detalhes ou motivos sobre a decisão. Mas garanto que toda a homenagem a nossa história e a minha família será inesquecível. Já disse que sou muito real para este mundo virtual. E conviver com o que sai ou com quem cai na rede social não é tarefa das mais fáceis. Já passei por isso e não quero viver esta situação outra vez. (ZZ di Camargo).

