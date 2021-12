Namorada do goleiro jean é condenada a 116 anos de prisão

Nova namorada do goleiro Jean, a influenciadora digital e gamer Shay Victorio foi condenada e pode ter que cumprir 116 anos de prisão por estelionato, além do pagamento de multa. A ação ainda cabe recurso. A blogueira foi processada quando era sócia do seu ex-marido e do seu pai em uma empresa de comércio varejista online,

A decisão ainda cabe recurso, mas a legislação brasileira, no entanto, determina que uma pessoa pode ficar no máximo 30 anos presa por um crime, mesmo que a condenação judicial determine um número maior de anos.

As investigações do caso foram feitas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e como prova foram quebrados os sigilos fiscais, bancários e e-mails de Shayene Victorio, nome verdadeiro da blogueira. Apesar da condenação, a namorada do ex-jogador do São Paulo pode recorrer em liberdade. O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) ouviu 118 pessoas que acusaram a loja de nunca ter entregue as mercadorias compradas.

Nas redes sociais,Shay agradeceu a preocupação dos seguidores e afirmou que não será presa.

"Agradeço a preocupação quanto à notícia. Não estou presa e não vou ser presa, muito menos foragida como estão espalhando. Se trata de um processo de um problema em que meu ex "marido" teve e me prejudicou, no qual ele vem resolvendo de acordo com o tempo. Assim que nos separamos, ele se responsabilizou 100%", escreveu a blogueira.

