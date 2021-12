Namorada de Zezé di Camargo cancela conta em rede social

Graciele Lacerda, namorada do cantor Zezé di Camargo, cancelou sua conta na rede social Instagram. O sertanejo usou o perfil da sua dupla, Zezé di Camargo e Luciano, na mesma rede, para explicar o ato da amada, neste domingo, 1º.

"Desculpe usar o ig da dupla mais uma vez, pra explicar coisas pessoais. Resolvemos tirar o ig da Gra do ar, pra preservar nossa relação. Foi uma decisão dela. Quero pedir desculpa as pessoas que prometi também voltar com o meu porque não vai acontecer isso!", escreveu ele.

E por fim ele justificou o cancelamento: "Esse mundo de ofensas, mentiras e fofocas virtuais, estavam machucando muito a gente. As mentiras que saem sobre a gente é de uma crueldade absurda. Vou ficar sempre aqui no da dupla, atendendo quem gosta da gente. Vamos repetir a mesma frase, que usei várias vezes: somos muito reais para esse mundo virtual!! Mas não esqueçam: amamos vocês, Zezé e Graci".

