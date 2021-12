Namorada de Jim Carrey comete suicídio após fim do namoro

Aos 28 anos, a namorada do ator Jim Carrey foi encontrada morta em sua casa, em Los Angeles (Estados Unidos), nesta segunda-feira, 28. Segundo o site TMZ, a polícia acredita que Cathriona White cometeu suicídio por overdose, já que foram encontradas pílulas em sua residência.

Ainda de acordo com as fontes da publicação, ao lado do corpo da mulher havia um bilhete endereçado a Jim.

Em nota, o ator expressou seus sentimentos em relação ao fato. "Estou chocado e profundamente triste com a morte da minha querida Cathriona. Ela era uma verdadeira e delicada flor irlandesa, muito sensível para este mundo e para quem amar e ser amada era tudo o que importava. Meu coração está com a família dela, seus amigos e com todos que a amavam. Todos nós levamos um golpe muito duro", declarou.

Jim e Cathriona se conheceram em 2012 e namoraram por alguns meses, mas acabaram se separando. Em maio deste ano, os dois reataram, mas no dia 24 de setembro, voltaram a interromper a relação.

adblock ativo