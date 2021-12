Namorada de Cauã Reymond recebe elogios nas redes sociais

A namorada do ator Cauã Reymond movimentou as redes socias neste sábado, 25, após publicar uma foto de biquíni. Na publicação, Mariana Goldfarb escreveu na legenda "Sábado né migos?", usando um modelo de lacinho. Após a postagem, fãs e seguidores fizeram elogios aprovando a escolha da moça.

"Gente que biquíni é esse??? Lindíssimo, nesse corpo perfeito então virou uma deusaaaaaaaa", escreveu uma seguidora. "Muy musita" ("muito musa"), escreveu outro.

Mariana é apresentadora de um programa do Canal OFF e retornou ao Brasil depois de uma viagem a trabalho no exterior.

O casal apareceu junto pela primeira vez em abril deste ano. Na ocasião, Mariana comentou sobre o namoro. "Não tem peso ser namorada do Cauã. Foi um encontro de vida. Ele é coração bom, carinhoso, gentil... Estamos namorando há dois meses", disse.

Sábado né migos? Uma foto publicada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb) em Jun 25, 2016 às 7:46 PDT

adblock ativo