Naldo reata com Mulher Moranguinho e volta para casa

Agora é "real oficial!" Depois de várias especulações, o cantor Naldo Benny confirmou, na noite desta segunda-feira, 5, que reatou o romance com Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, e que já voltou para casa. A informação foi anunciada por ele por meio de uma live (ao vivo) que ele fez no YouTube e no Facebook.

"Em casa, Glória a Deus", escreveu ele, na descrição do vídeo em que aparece comemorando com a mulher e a filha, Maria Vitória, de 3 anos. Na ocasião, Naldo recebeu alguns amigos e aproveitou para fazer um "showzinho" na varanda de casa e cantou para Ellen.

Separação

Naldo e Moranguinho se separaram em dezembro do ano passado, após a ex-dançarina acusar o cantor de agressão. Segundo ela, na época, durante uma briga, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. A ex-dançarina disse que as agressões do cantor já acontecem há sete anos, desde antes do casamento, e seriam motivadas por ciúmes.

O artista também chegou a ser preso em flagrante, no dia 6 de dezembro, por porte ilegal de arma.

