Naldo posta vídeo pedindo perdão após ser preso por agressão à mulher

Em um vídeo que circula na internet, o cantor Naldo Benny aparece chorando e pedindo perdão à mulher, Ellen Cardoso, também conhecida como Mulher Moranguinho. Ele foi preso nesta quarta-feira, 6, por porte ilegal de arma de fogo, após ser denunciado pela esposa por agressão. O cantor foi solto no mesmo dia, após pagamento da fiança.

"Eu quero te dizer meu amor que eu nunca vou desistir de você. Eu te amo muito, muito. Estou completamente acabado, destruído, machucado, arrependido ao ponto de buscar mudança", diz uma parte do vídeo.

Naldo manda recado para Moranguinho Uma publicação compartilhada por NaldoBenny (@naldobennyoficiall) em Dez 7, 2017 às 9:37 PST

Naldo foi denunciado após ter agredido Ellen durante uma briga, desferindo-lhe socos, chutes e puxões de cabelo. Moranguinho informou que as agresões do cantor já ocorrem há sete anos, desde antes do casamento, e seriam motivadas por ciúmes.

A juíza do 3º Juizado de Violência Doméstica de Jacarepaguá, Ana Paula Delduque Migueis Laviola Freitas, determinou, com base na Lei Maria da Penha, que o artista fique afastado da mulher, de seus familiares e das testemunhas do caso, mantendo a distância mínima de 100 metros.

De acordo com o site Extra, Naldo está em casa, no Rio, enquanto Moranguinho deixou o imóvel com a filha do casal,Maria Vitória, de 2 anos.

