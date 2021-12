Músicos da banda Lucas e Orelha são assaltados em Salvador

Dois músicos da banda Lucas e Orelha, vencedora da segunda edição do "SuperStar" (Globo), foram assaltados na madrugada desta terça-feira, 28, por volta das 3h, na região do bairro de Pau Miúdo, em Salvador, próximo a Maternidade Professor José Maria de Magalhães Netto.

Guga Fernandes, empresário e produtor da banda, conversou com A TARDE e contou que as vítimas foram Juvan Richard (tecladista) e Ava Salles (guitarrista). Segundo ele, os rapazes passam bem, mas Ava chegou a ser agredido por um dos assaltantes. "Ele levou alguns tapas e murros no rosto, na cabeça e nas costelas. Aparentemente ele está bem, mas está passando por alguns exames", contou.

Segundo Fernandes, os músicos estavam indo buscar um dos componentes da banda e, ao passar pela região do Pau Miúdo, foram forçados a parar. Conforme relato dos rapazes, um carro fechou a pista e começou a assaltar todos os veículos que estavam parados. "Eles rouparam motociclistas, um caminhão e outros carros. Não foi só o que os músicos estavam", disse.

Apesar do ocorrido, o empresário afirma que a banda Lucas e Orelha não irá cancelar os três show agendados para este fim de semana em Minas Gerais, nas cidades de Ipatinga, Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete. "Eles estão tristes e assustados com o que aconteceu. Eles batalharam muito por esses instrumentos, que são muito caros, mas os shows vão acontecer. Vamos dar um jeito, pegar emprestado, mas vamos fazer os shows e fazer o melhor que puder", garantiu Fernandes.

Ainda nesta manhã, a banda usou o Instagram oficial do grupo para informar o roubo. Conforme a mensagem, os bandidos levaram uma guitarra Les Paul, um teclado Korg (foto), um MacBook e uma pedaleira para guitarra. Os celulares dos músicos também foram roubados.

Ainda no comunicado, os músicos pedem que se alguém encontrar os instrumentos e demais pertences entrar em contato com eles.

Atencão 🚫 Ao sair para viajar, nossos músicos @_juvan e @avasallesoficial foram assaltados em Salvador, nas mediações do Pau Miúdo. Foram levados uma guitarra Les Paul e um teclado Korg (foto) mac book e pedaleira. Os mesmos se encontram bem, mas pedimos para que se alguém achar esses materiais entrar em contato conosco (71) 8199-7000. Uma foto publicada por Lucas e Orelha (Oficial)✨ (@lucaseorelhaofficial) em Jul 28, 2015 às 5:24 PDT

