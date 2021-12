Músicos da banda Fly são acusados de racismo e machismo

Após a polêmica envolvendo a publicação de comentários racistas e machistas em uma revista voltada para o público adolescente, um dos integrantes da banda Fly - que ficou conhecida após integrar a trilha sonora da novela global Malhação - utilizou as redes sociais para rebater as acusações.

Em seu perfil no Twitter, o músico Caíque Gama disse que o comentário foi feito "em tom de brincadeira". Ele se referia à publicação de uma entrevista com o trio na revista "Atrevida". Quando perguntados o que achavam sobre meninas que usavam tranças, Caíque respondeu: "É bonito. Para quem tem cabelo ruim é uma salvação".

Confira a resposta do músico no Twitter:

Que porra é essa que tá todo mundo xingando porque eu falei mal de cabelo ruim, oi? Cadê a revista que soltou isso. To puto — Caíque Gama (@CaiqueGama) 4 outubro 2015

Já vem gente que não sabe nada sobre minha vida, sobre meus amigos, me chamando de racista, lava sua boca pra falar de mim. — Caíque Gama (@CaiqueGama) 4 outubro 2015

Nego interpreta as coisas e leva pra maldade pra ter motivo pra me xingar, ahh que preguiça, se ofendeu alguém, falei em tom de brincadeira — Caíque Gama (@CaiqueGama) 4 outubro 2015

Eu acho lindo quem usa transa, quem assume o blackpower, se eu tivesse usaria, então cala boca e vai ser feliz — Caíque Gama (@CaiqueGama) 4 outubro 2015

Ao invés de ficar procurar motivo pra arrumar confusão e discórdia e se sentindo "mal" por isso, vc tá sendo racista com vc mesmo. — Caíque Gama (@CaiqueGama) 4 outubro 2015

A declaração causou reações das mais variadas, a maioria contra o grupo. "Vocês deveriam ter vergonha na cara! Que as milhares de meninas negras saibam reconhecer quem as de fato respeitam e as reconheçam. Nojo!", escreveu a internauta Mariana Evaristo.

"É impressionante a falta de bom senso tanto de quem fala, quanto dos assessores e de quem publica tb! Como disse o Caíque foi uma brincadeira.. preconceito mudou de nome agora né?? Vamos rever os depoimentos dados publicamente! Opinião cada um tem o direito de ter a sua, mas todos tem o DEVER de respeitar as diversidades! #ficadica", disse Juliana Guimarães.

Além da acusação de racismo, em outro momento da entrevista o integrante Paulo Castagnoli também faz uma declaração considerada machista. "Às vezes posto foto sem camisa, então quem sou eu para julgar? Acho legal, mas a menina tem que se portar como uma menina".

O músico também foi alvo da crítica dos internautas. "E o prêmio de banda mais machista do ano vai para a banda Fly", disse Gio Mansano no Twitter.

Homofobia

Com a polêmica, uma publicação antiga voltou à tona e também virou alvo de críticas. Em 2010, o mesmo Caíque já havia postado no Twitter uma frase de cunho homofóbico. "Quer ser viado? Vá ser longe de mim!", escreveu ele.

quer ser viado ? vá ser longe de mim ! — Caíque Gama (@CaiqueGama) 2 março 2010

Apesar de publicada há cinco anos, o tweet recebeu comentários recentes. De um lado, os fãs da banda defenderam os integrantes e, de outro, internautas criticaram a atitude.

@CaiqueGama lixo humano espero que morra ninguem vai sentir sua falta — igro (@igwrlima) 5 outubro 2015

@CaiqueGama você é um lixo — Matheus (@mooneverything) 5 outubro 2015

@mooneverything @CaiqueGama lixo é você , nojo de gente assim 💤 — Djeni loves Caíque (@WhenCaniiff) 5 outubro 2015

