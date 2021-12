Músico processa Daniela pelo uso da expressão "Pôr do som"

O músico baiano Luiz Galvão está processando Daniela Mercury por se apropriar indevidamente da expressão "Pôr do som", que faz parte da música "Farol da Barra", composta por ele e Caetano Veloso.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o músico tentou fazer um acordo com a cantora, que utiliza essa expressão há 17 anos, nos shows que faz no primeiro dia do ano. "Meu marido está com diabetes, se trata no SUS e nunca recebeu nada pelo uso. Agimos agora porque estamos com dificulddes financeiras e nós já estamos cansados de todos se aproveitarem dele", disse Janete Galvão, esposa do músico, em entrevista à Bergamo.

Malu Verçosa afirmou que não há problemas jurídicos no uso do termo. "O show não é baseado na música. A finalidade não e a mesma. Não temos a menor intenção de brigar com ele e inclusive Galvão também pode fazer uso da marca. A apresentação é um presente para Salvador", explicou à coluna de Mônica Bergamo.

adblock ativo