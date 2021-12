Músico baiano lança álbum voltado a conscientização ambiental

O músico baiano Igor Lisboa lançou o álbum Desgaste Coimpleto. Concebido em plena pandemia e com inspiração também na pauta ecológica, o projeto solo foi batizado de Shirtsleeves. “O álbum é um convite à reflexão. Não é música de pano de fundo”, avisa o artista aos interessados em conhecer as treze faixas do EP que podem ser ouvidas em plataformas digitais e serviços de streaming, como Spotify, Apple Music, Youtube Music e Bandcamp.

O artista usou como inspiração para canções a temática ambiental. Na pauta musical e ecológica, destacam-se canções como Aquecimento Global, cuja letra não esconde indignação. “Não tenho palavras para isso. A questão não é mais: como evitar o aquecimento global. A questão é pensar em meios de sobrevivência para a raça humana”.

A atmosfera do disco é de enfrentamento de problemas, sejam individuais ou coletivos. As letras são um convite à reflexão. Só uma faixa instrumental é destinada ao relaxamento, de fato. “Relaxe é uma faixa totalmente intencional, feita para lembrar que a gente pode viver se equilibrando em um malabarismo de problemas e, ainda assim, encontrar um tempo para relaxar. E este momento é importante e precisava ser levado muito a sério”, ressaltou o cantor.

Igor Lisboa montou sua primeira banda em 2014. Em 2019, integrou a Rubatosis, banda vencedora do concurso FACOMSOM, projeto desenvolvido com o objetivo de construir um espaço de incentivo à cena musical alternativa de Salvador. As primeiras canções autorais foram compostas em inglês mas, atualmente, as letras em português tornaram-se instrumento de crítica através da escuta. Além do disco (Ordinary Scape), lançado em 2017, Igor Lisboa assina 19 singles e 2 EPs.

“Quero viver de música. Gosto de estar nos palcos, de criar, compor, trocar ideias com outros músicos, compartilhar vivências. Os processos criativos são musicais e terapêuticos. É mais sobre a jornada do que sobre o produto final”, definiu.

