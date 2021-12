Musa da Unidos do Peruche faz topless em ensaio

A musa da escola de samba paulista Unidos do Peruche, Gabi Miranda, posou de calcinha e fez topless durante ensaio fotográfico para um catálogo de moda.

Recuperada depois de emagrecer 20 quilos por conta de um transtorno alimentar, a bela mostrou que está em boa forma e esbanjou sensualidade.

Ao site Ego, Gabi contou que malha bastante e que pratica esportes, mas ainda não está satisfeita com o corpo atual. "Malho pesado, cinco dias por semana. Além disso, ando de skate, surfo e faço aulas de samba", disse. "Não cheguei no meu objetivo de corpo. Não quero ficar bombada, mas com o corpo mais desenhado. Estou focada para o fazer bonito do Carnaval", completou.

Confira algumas fotos divulgadas por Gabi em seu perfil no Instagram:

Um pouco do trabalho de hoje, louca pra ver tudo pronto. 📷 @marcelonejm #vidademodelo #GabiMiranda #photoshoot Uma foto publicada por Gabi Miranda 💋🎭 (@gabismiranda) em Dez 8, 2015 às 2:40 PST

📷 #fotodafoto #photoshooting #vidademodelo #GabiMiranda Uma foto publicada por Gabi Miranda 💋🎭 (@gabismiranda) em Dez 9, 2015 às 11:45 PST

"É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente..." #forçanacaminhada #DeusNoComando #photoshoot #GabiMiranda Uma foto publicada por Gabi Miranda 💋🎭 (@gabismiranda) em Dez 9, 2015 às 1:30 PST

adblock ativo