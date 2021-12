Mulher diz que Rodrigo Faro não reconhece filha de 18 anos

O apresentador e ator Rodrigo Faro está com seu nome envolvido em polêmica desde o ano passado. Rodrigo desembarcou na cidade de Araranguá, em Santa Catarina, no fim de semana e foi bombardeado por Cíntia Gomes, a mulher que afirma ter uma filha com o galã. Em 2004, Cíntia entrou na justiça alegando que o apresentador era pai de sua filha, de seis anos - hoje com 18.

"É um absurdo, o cara vem na cidade onde mora a filha dele se fazer de bonzinho, ajudando os outros, mas a filha que é bom nada. PS: A vida um dia vai se arrepender, pois tem um Deus que não falha. Pessoal se fosse só por dinheiro ou fama, eu já tinha a tempo. Há 15 anos ele tentou calar meu silêncio [sic], mas eu não quis porque só quero que minha filha tenha um pai. Ai acho um absurdo ele vem na minha cidade e nem se quer vem ver a filha (sic)", disparou ela nas redes sociais.

Rodrigo foi procurado pelo "Ig" para comentar o caso e a assessoria de imprensa informou que o apresentador já chegou a fazer três exames de DNA, mas todos deram negativo. Sendo assim, o caso foi concluído em 2008. Mesmo após os resultados Cintia continuou alegando a paternidade do artista e chegou a divulgar uma foto com o documento que o obrigava a pagar uma pensão no valor de R$ 3,6 mil (quando ele se recusou a fazer o primeiro teste).

