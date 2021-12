Mulher de Wesley Safadão tem nova crise de ciúme

Mais uma vez o casamento de Wesley Safadão é alvo de confusão. Segundo a colunista Fabiola Reipert, do portal R7, o problema da vez é que a atual mulher dele, Thyane Dantas, que já foi amante, está cada vez mais ciumenta e não tem deixado o cantor muito à vontade.

Ainda segundo Fabiola, Thyane tem marcado pesado os passos do marido, pois desconfia que ele esteja com outra. A moça tem ficado na cola, para não acontecer o mesmo que aconteceu com Mileide.

De acordo com a colunista, não se comenta outra coisa na cidade de Fortaleza. Nos bastidores, o que se fala é que Safadão está cada vez mais distante de Thyane, e isso tem deixado a moça incomodada. A crise seria por causa de uma mulher da alta sociedade da capital cearense.

Sem falar que recentemente o casal passou por uma situação parecida durante uma viagem para Dubai. Na ocasião, a mulher de Wesley teria jogado bebiba em uma suposta fã do artista, durante uma crise ciúme.

