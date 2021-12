Mulher de Stênio Garcia sabe quem vazou fotos

Abalada com o vazamento de suas fotos íntimas, Marilene Saade, de 47 anos, mulher de Stênio Garcia, de 83 anos, foi à delegacia prestar queixa do ocorrido e revelou saber quem foi o responsável pela divulgação das imagens.

"Já sei quem vazou, mas ainda não posso falar nomes porque estaria cometendo um crime também. Infelizmente, não é só uma pessoa. Meu advogado já está correndo atrás. Pode demorar um mês ou mais, mas a pessoa vai pagar por isso. Muita falta de caráter quem fez isso!", afirmou ela, em entrevista a revista Quem.

E continuou: "É um crime bárbaro porque as pessoas te desnudam nacionalmente. Mas vamos chegar ao culpado!".

Marilene contou que ficou sabendo do ocorrido pela manhã, por volta das 8h30, com a ligação de uma amiga. "Só fiquei sabendo com a ligação dela. Meu mundo desabou. Estou muito nervosa e muito abalada", declarou.

O ator, no entanto, parece não se importar tanto com invasão de sua privacidade. "Por mim eu nem iria (à delegacia), não tenho nada a esconder, ando vestido na rua, mas a minha mulher quer entrar na justiça e saber quem vazou essas fotos", explicou.

Stênio ainda aproveitou para brincar com a situação. "O único problema nisso tudo é que eu poderia ter ganho dinheiro com isso, mas não ganhei. Tanta gente posa nu para revista e ganha com isso, mas eu não!", disse.

