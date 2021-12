Mulher de Safadão tem crise de ciúmes e cria barraco com fã

A mulher de Wesley Safadão, Thyane Dantas, tem sofrido diversos ataques de fãs do cantor nas redes sociais após protagonizar uma cena de ciúmes em Dubai (nos Emirados Árabes Unidos), onde os dois passavam férias.

A rejeição por parte dos fãs começou depois de uma seguidora divulgar uma briga que aconteceu entre uma amiga e a esposa do artista. Segundo a internauta, a modelo se irritou quando a amiga dela pediu para tirar foto com o cantor.

Durante a confusão, a mulher de Safadão jogou champanhe da fã, causando um grande barraco no bar. Ainda de acordo com a internauta, a amiga não ficou por baixo e também jogou um drinque em Thyane.

Nas redes sociais, a cena de ciúmes da modelo tem sido comentada por diversos fãs de Safadão, que acusam a modelo de ter sido agressiva. Além disso, muitos estão comparando o comportamento dela com o da ex-mulher do cantor, Mileide Mihaile, que era mais solidária com os fãs do artista.

