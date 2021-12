Mulher de Safadão pede perdão para ex do cantor

A atual mulher de Wesley Safadão, Thyane Dantas, teria ligado para a ex do cantor, Mileide, para pedir perdão. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, Thyane disse que não teria paz enquanto não tivesse o perdão da ex-mulher do marido.

Fãs de Safadão acusam Thyane de ter se relacionado com o cantor durante o casamento dele com Mileide. Por conta disso, Thyane, que já oficializou o casamento com Safadão, é hostilizada pelos seguidores do artista.

