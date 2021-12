Mulher de Rodrigo Santoro está grávida do primeiro filho do ator

O ator Rodrigo Santoro vai ser papai. De acordo com a colunista do Jornal "O Globo", Patrícia Kogut, a mulher dele, Mel Fronckowiak, está grávida de uma menina.

Discreto, o casal só contou a novidade para a família, mas a barriga de Mel, que é apresentadora do "Destino certo", no +Globosat, já começou a aparecer. Este é o primeiro filho do casal.

