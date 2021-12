Mulher de jogador do Botafogo recebe foto de traição do marido, diz colunista

O casamento do volante do Botafogo, Bruno Silva, está por um fio. Isso porque a esposa do jogador, Karina, recebeu no celular diversas fotos e vídeos comprometedores do marido.

De acordo com a coluna de Léo Dias, do jornal "O Dia", nas imagens, Bruno aparece traindo a mulher com uma moça, identificada como Marina.

Ainda segundo o colunista, amigos próximos do casal dizem que Karina agora só pensa em pedir divórcio e proteger as duas filhas, fruto do casamento de 14 anos com Bruno.

Karina mora na cidade de Nova Lima, em Belo Horizonte, com as filhas. O casal ainda não conversou sobre a separação porque o jogador está no Rio de Janeiro.

Imagem do jogador Bruno Silva com a amante Marina (Foto: Reprodução)

