Mulher de Evaristo Costa compartilha foto dos primeiros dias no Reino Unido

A administradora Amalia Stringhini, esposa do jornalista Evaristo Costa, fez um post no Instagram comemorando a chegada da família a Cambridge, no Reino Unido, cidade na qual devem passar temporada enquanto ela estuda. "É como estar em casa! Paciência paga! Após 10 longos anos. Muito orgulhosa em estar de volta", disse Amalia na legenda da foto.

Evaristo se despediu do Jornal Hoje (TV Globo) na última quinta-feira, 27, dias após anunciar que estava saindo da Globo para viver um ano com a família no exterior. No post, um dos seguidores pediu para Amalia pedir ao âncora voltar para o telejornal. "Não posso fazer nada. Ele cuida da sua própria vida", respondeu de forma bem humorada.

It feels home 🙏Patience pays! After 10 waiting long years...So proud to be back😜🇬🇧#getintoteaching #earlyyearseducation Uma publicação compartilhada por Amalia Candido Stringhini (@stringhinia) em Jul 31, 2017 às 11:55 PDT

adblock ativo