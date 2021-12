Mr. Catra revela que cirurgia de vasectomia era brincadeira

Depois de divulgar no Facebook que tinha passado por uma cirurgia de vasectomia - método contraceptivo para homens - e, que, a partir de agora, iria fazer sexo sem preservativo, Mr. Catra revelou que tudo não passava de uma brincadeira.

A ideia do post teria vindo de um show do comediante Maurício Meirelles, chamado "Facebullying", no qual Catra foi o convidado. Em um dos momentos do show, Maurício entra no perfil do convidado e escreve algumas coisas.

"Ontem (segunda) meu amigo @maumeirelles me convidou para participar do ‪#‎Facebullyng‬. Não comuniquei nada para ninguém e fui. Chegando lá o louco entrou na minha FanPage e saiu escrevendo... Fiquem tranquila meninas", disse.

Na suposta brincadeira, Mr. Catra dizia que tinha feito vasectomia. "Chegou o momento! Depois de 32 filhos, 4 netos e nenhum bisneto ainda, precisei tomar uma atitude. Hoje fiz vasectomia! Sei que as pessoas não vão gostar dessa ideia, mas achei necessário! Papai está de volta? Não mais! O importante é agradecer Doutor Flávio!"

Mas na nova postagem, o funkeiro, que tem 32 filho, tentou "tranquilizar" o público afirmando que ainda pretende ter mais herdeiros. "Digam ao povo que papai vai ter muito filho ainda. Depois disso algumas empresas de camisinhas mandaram fazer pro meu tamanho XXL".







Meus filhos Papai veio explicar essa história de vasectomia. Ontem meu amigo @maumeirelles me convidou para participar... Publicado por Mr. Catra em Terça, 26 de janeiro de 2016

