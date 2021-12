Morre João Alberto Morad, pai de Luciana Gimenez, aos 85 anos

O pai da apresentadora Luciana Gimenez, João Alberto Morad, morreu nesta terça-feira, 29, aos 85 anos. As causas da morte foram naturais e Morad veio a óbito dormindo. As informações são do Uol.

Luciana Gimenez atualmente está em Trancoso, na Bahia, onde iria comemorar o Réveillon. A apresentadora da RedeTV! está retornando para São Paulo.

Os detalhes sobre a cremação do empresário serão confirmadas em breve pela assessoria de Luciana, que é filha do empresário com a atriz Vera Gimenez.

