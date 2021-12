Morre em Belém a mãe da cantora Gaby Amarantos

Morreu na madrugada deste sábado, 12, a mãe da cantora Gaby Amarantos, Elza dos Santos, em Belém (Pará). O velório ocorre em uma capela na avenida José Bonifácio, no bairro de São Brás. Elza estava internada em um hospital particular para tratar de um câncer.

Gaby Amarantos se afastou dos palcos e demais compromissos profissionais para cuidar da mãe desde o último mês de julho.

Na terça-feira, 8, Gaby publicou nas redes sociais uma postagem onde explicava sua decisão de se afastar para estar ao lado da mãe.

"Eu precisava explicar minha ausência para as pessoas que gostam de mim e que aguardam por meu CD novo, clipes, projetos, TV, rádio, shows, etc. Me esperem, pois eu volto logo, por favor continuem a gostar de mim, tá, gente?", declarou Gaby nas redes sociais.

"Amo meus fãs, meu trabalho, mas a estrela que faz a minha estrela brilhar precisa da minha luz", declarou a cantora em postagem no Instagram.

adblock ativo