Morre cachorro que Angélica e Huck ganharam no 'Caldeirão'

A apresentadora Angélica deixou seus seguidores surpresos neste último domingo, 16, quando revelou nas suas redes sociais que o filhote Babbo, de apenas dois meses de vida, morreu subitamente. Ela não revelou a causa da morte do cachorrinho, mas mesmo assim causou comoção nas redes sociais.

"Um cometa de amor em nossas vidas", escreveu a esposa de Luciano Huck em post no Instagram com hashtags, incluindo "descanse em paz". Angélica também fez um Stories com uma foto do pôr do sol e a legenda "para meu Babbo com amor".

O cachorro, da raça leão-da-rodésia, havia sido um presente do adestrador Henrique Perdigão a Luciano Huck e Angélica no programa Caldeirão do Huck que foi gravado há menos de 20 dias. No post, vários internautas se sensibilizaram com a morte de Babbo: "Nossa, que tristeza! Eu nem posso mensurar a dor de perder um ser tão especial.", disse uma seguidora. "Só quem ama sabe o tamanho da dor.", comentou outra.

