Montagem da princesa Diana no batizado da neta faz sucesso

Uma montagem que está circulando pelas redes sociais despertou o interesse dos fãs da família real britância. A imagem mostra a princesa Diana - morta em um acidente de carro em 1997 -, no batizado da neta, a princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William, em julho. A foto já foi compartilhada mais de 250 mil vezes no Facebook, nesta quinta-feira, 20.

Uma das perguntas dos internautas era se a homenagem à Lady Di é "bonita ou assustadora?". Alguns chegaram a criticar e afirmaram que a foto era "mórbida demais".

No entanto, a maioria gostou da montagem, a exemplo de uma pessoa que comentou: "Oh, como eu gostaria que isso fosse real!".

A montagem impressionou os internautas (Foto: Reprodução | Facebook)

