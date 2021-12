Monique Evans se declara para a namorada

Monique Evans se declarou para a namorada, a dj Cacá Werneck, na madrugada deste domingo, 15. Ela compartilhou uma foto com a amada, aparentemente as duas nuas, e legendou: "Obrigada por me fazer acordar, por seu carinho, seu amor, amizade, cumplicidade. Obrigada por me fazer renascer, por ter você sempre a meu lado, meu amor".

A ex-modelo constuma postar fotos da namorada. Na última semana, elogiou a forma física dela. ""Passada com os gominhos da minha mulher! Que abdômen é esse?!", postou.

